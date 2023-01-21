ПОДРОБНО И ДОХОДЧИВО ⟩ Еще раз о том, что на самом деле происходит на рынке недвижимости Эстонии

«Для начала возьмtм, к примеру, май 2022 года, когда еще наблюдался перегрев рынка. В общей сложности во включенных в индекс уездных центрах Эстонии (15 городов), а также в городах Нарва и Кохтла-Ярве было оформлено 1 908 сделок с квартирной собственностью, из которых 1 027, то есть округленно 54% было заключено в Таллинне. Из этих 1 027 сделок 275 или примерно 27%, были совершены с совершенно новыми квартирами.

Ни для кого не является сюрпризом, что Таллинн, как экономический центр Эстонии, – это город с самой дорогостоящей недвижимостью, как нельзя назвать новостью и то обстоятельство, что новые квартиры стоят значительно дороже, чем вторичная жилплощадь, которая составляет бóльшую часть жилого фонда.

«Теперь сопоставим с этой статистикой показатели за декабрь, когда от ранее разогретого рынка остался только легкий дымок. В уже упомянутых индексированных городах было заключено в общей сложности 1 249 сделок с квартирной собственностью и в Таллинне – 813 сделок. Здесь уже можно было различить первый сигнал о том, что что-то пошло не так – в мае доля Таллинна составляла 54%, а в декабре – уже целых 65%. Но этим дело не ограничилось. Из общего количества сделок в Таллинне 414, то есть более половины было заключено с новыми квартирами, хотя в мае, как мы помним, этот показатель составлял 27%.