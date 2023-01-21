Для того, чтобы выложить булочки, работницам пекарни Выруского Maksimarket много слов не нужно. Платы за общение здесь нет, обмениваются только отдельными фразами: «дай, положи сюда, возьми». Одна из этих работниц - Валентина Винска. Она приехала из Киева в апреле и, не теряя времени, начала учить эстонский язык, чтобы говорить с эстонцами не только о булочках.
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Военная беженка, живущая в Выру: китайский – сложный язык, а эстонский – нет
Военная беженка, живущая в Выру: китайский – сложный язык, а эстонский – нет
«Я знаю, что говорю с ошибками. В эстонском языке есть своя логика, но она не сложная. Китайский - сложный, арабский - сложный, а эстонский - нет», - говорит 27-летняя Валентина. Ее эстонский звучит немного робко, но на удивление чисто.
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