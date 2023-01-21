Военная беженка, живущая в Выру: китайский – сложный язык, а эстонский – нет

«Я знаю, что говорю с ошибками. В эстонском языке есть своя логика, но она не сложная. Китайский - сложный, арабский - сложный, а эстонский - нет», - говорит 27-летняя Валентина. Ее эстонский звучит немного робко, но на удивление чисто.

Всего несколько лет назад эта девушка из Киева имела лишь смутное представление о Эстонии и о том, что за люди здесь живут. Страна на карте, какой, наверное, была и Украина для многих эстонцев. Но война нас сблизила. Теперь Валентина говорит по-эстонски на уровне общения, а география Украины и обычаи украинцев стали понятнее для эстонцев.