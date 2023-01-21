Интерьер в 2023 году: смелые цвета, контрасты и детали

Натуральные материалы

Натуральные материалы дороги, но и служат они долго, поэтому выбирая новую мебель, лучше предпочесть древесину, стекло и металл. Если же мебель из натуральных материалов не по карману, подойдет и правдоподобная имитация. Меняя напольное покрытие, также следует по возможности отдать предпочтение натуральному паркету или паркетной доске. На кухне дань моде на натуральное отдает рабочая поверхность из камня или дерева, а в домашнем текстиле – натуральные ткани.

Новая жизнь старых вещей

Для того чтобы старая мебель стала выглядеть по-новому, нужны, по большей части, только желание и энергия. Деревянную мебель можно зачистить, а затем пропитать воском или покрыть лаком, но она также преобразится, если просто сменить на дверцах и ящиках ручки. Поскольку в моде все натуральное, то деревянную мебель можно в принципе не красить, но, если такой вариант вас не прельщает, белому или серому предпочтите темно-синий или пастельный розовый – это сделает предмет мебели фокусной точкой комнаты.

Искусство с характером

Стены в этом сезоне украшают произведения искусства, подчеркивающие индивидуальность хозяина дома. Конечно, отнюдь не каждому человеку по карману известная картина или крупноформатная работа современного художника, но и фотография, репродукция или постер также могут отражать ваш внутренний мир. На свалку истории дизайна отправляются мотивирующие цитаты на английском языке – им нет места на стенах в 2023 году.

Зеленые растения