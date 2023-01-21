Эстонская медалистка, которая вывела лыжный спорт на новый уровень – о себе, жизни в США и эстонской сборной

Беговые лыжи уже много лет являются одним из любимых видов спорта эстонцев, которые завоевали в этой дисциплине множество медалей. В период, когда лыжный спорт в Эстонии переживает период затишья, с Зимней универсиады в США пришли хорошие новости. Мариэль Мерлии Пуллес выиграла для Эстонии первую золотую медаль в истории Зимней универсиады, а спустя несколько дней в ее коллекции их стало уже три.