Беговые лыжи уже много лет являются одним из любимых видов спорта эстонцев, которые завоевали в этой дисциплине множество медалей. В период, когда лыжный спорт в Эстонии переживает период затишья, с Зимней универсиады в США пришли хорошие новости. Мариэль Мерлии Пуллес выиграла для Эстонии первую золотую медаль в истории Зимней универсиады, а спустя несколько дней в ее коллекции их стало уже три.
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Эстонская медалистка, которая вывела лыжный спорт на новый уровень – о себе, жизни в США и эстонской сборной
Эстонская медалистка, которая вывела лыжный спорт на новый уровень – о себе, жизни в США и эстонской сборной
Зимняя универсиада в Лейк-Плэсиде войдет в историю лыжного спорта. И если в городе проведения Олимпийских Игр 1980 года двоеборец Федор Колчин, единственный представитель Эстонии, занял 15-е место, то 43 года спустя Пуллес завоевала уже три медали на студенческой универсиаде.