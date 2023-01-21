Эстонская скелетонистка второй день подряд поднимается на подиум

Зунте, которая на прошлой неделе завоевала восьмое место на юниорском чемпионате мира, позавчера заняла в Сигулде третье место – это был ее лучший результат сезона, но вчера сумела повторить успех.

На первом спуске Зунте записала себе время 52,56 – четвертое место. На второй попытке она сумела его улучшить, пролетев трассу за 52,34. В общей сложности ее время составило 1.44,90, что означало третье место.