Дарта Эстере Зунте, которая с осени прошлого года выступает под флагом Эстонии, второй день подряд занимает призовые места на проходящем в Сигулде этапе Кубка Европы.
Эстонская скелетонистка второй день подряд поднимается на подиум
Эстонская скелетонистка второй день подряд поднимается на подиум
Зунте, которая на прошлой неделе завоевала восьмое место на юниорском чемпионате мира, позавчера заняла в Сигулде третье место – это был ее лучший результат сезона, но вчера сумела повторить успех.
На первом спуске Зунте записала себе время 52,56 – четвертое место. На второй попытке она сумела его улучшить, пролетев трассу за 52,34. В общей сложности ее время составило 1.44,90, что означало третье место.
Первое место у бельгийки Ким Мейлеманс, которая опередила нашу спортсменку на 0,72 секунды. Второе место у англичанки Амелии Колтман (+0,27).
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