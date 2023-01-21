Невилл обвинил зрителей в ужасном поступке

А именно, во второй гонке его удивил слой льда на трассе, из-за чего бельгиец вылетел с дороги, но, к счастью, его машина осталась цела и можно было продолжить гонку. Однако он подозревает, что к возникновению скользкого слоя на этой кривой могла быть приложена чья-то злая рука.

«Мой выезд в четверг вечером? Мы знаем, что в Монте-Карло люди могут высыпать снег на дороги. Но там этого вообще не было. Мы совершенно не ожидали, что люди намочат дорогу, а потом она покроется льдом. По нашей информации трасса была на 100 процентов сухая, опасности гололедицы или чего-то еще не было", - передает его слова бельгийская национальная телекомпания RTBF.