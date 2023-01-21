На первом этапе стартовавшего сезона чемпионата мира по ралли в Монте-Карло самым быстрым среди пилотов команды Hyundai стал бельгиец Тьерри Невилл, который в данный момент занимает третье место. Но на стартовой гонке ралли ему пришлось пережить жуткий испуг.
Невилл обвинил зрителей в ужасном поступке
А именно, во второй гонке его удивил слой льда на трассе, из-за чего бельгиец вылетел с дороги, но, к счастью, его машина осталась цела и можно было продолжить гонку. Однако он подозревает, что к возникновению скользкого слоя на этой кривой могла быть приложена чья-то злая рука.
«Мой выезд в четверг вечером? Мы знаем, что в Монте-Карло люди могут высыпать снег на дороги. Но там этого вообще не было. Мы совершенно не ожидали, что люди намочат дорогу, а потом она покроется льдом. По нашей информации трасса была на 100 процентов сухая, опасности гололедицы или чего-то еще не было", - передает его слова бельгийская национальная телекомпания RTBF.
В остальном Невилл пока доволен машиной и тем, как проходит ралли, но признал, что на данный момент не может победить Toyota. Он выразил надежду, что, возможно, к концу выходных ситуация изменится.