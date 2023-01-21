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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне проходит митинг: cвободу Навальному и всем политзаключенным

Диана Ляленкова
, репортер
В Таллинне проходит митинг: cвободу Навальному и всем политзаключенным
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Сегодня, 21 января, перед посольством РФ проходит акция протеста за освобождение Алексея Навального и всех политических заключeнных в России и Беларуси, а также против кровавой войны.

Приуроченный к акции вечер писем политических заключенных пройдет в 17:00 по адресу Toom-Kooli 1. Организаторы мероприятия - Russians Against War Estonia и Reforum Space Tallinn.

Сегодня по всему миру проходит акция «Свободу Навальному - это часть большой борьбы», организованная антивоенными и демократическими сообществами россиян, охватывает более пятидесяти городов мира. Акция, направленная против политических репрессий, приурочена к годовщине ареста Алексея Навального, «личного заключённого Путина». Два года назад, 17 января, политик, чудом выживший после отравления агентами ФСБ, вернулся в Москву и был арестован прямо в аэропорту при прохождении паспортного контроля.

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