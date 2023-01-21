ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне проходит митинг: cвободу Навальному и всем политзаключенным

Приуроченный к акции вечер писем политических заключенных пройдет в 17:00 по адресу Toom-Kooli 1. Организаторы мероприятия - Russians Against War Estonia и Reforum Space Tallinn.



Сегодня по всему миру проходит акция «Свободу Навальному - это часть большой борьбы», организованная антивоенными и демократическими сообществами россиян, охватывает более пятидесяти городов мира. Акция, направленная против политических репрессий, приурочена к годовщине ареста Алексея Навального, «личного заключённого Путина». Два года назад, 17 января, политик, чудом выживший после отравления агентами ФСБ, вернулся в Москву и был арестован прямо в аэропорту при прохождении паспортного контроля.