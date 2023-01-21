ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне прошел митинг: cвободу Навальному и всем политзаключенным

Приуроченный к акции вечер писем политических заключенных прошел в 17:00 по адресу Тоом-Кооли, 1. Организаторы мероприятия - Russians Against War Estonia и Reforum Space Tallinn.

Сегодня по всему миру прошла акция «Свободу Навальному - это часть большой борьбы», организованная антивоенными и демократическими сообществами россиян, охватывает более пятидесяти городов мира. Акция, направленная против политических репрессий, приурочена к годовщине ареста Алексея Навального, «личного заключённого Путина». Два года назад, 17 января, политик, чудом выживший после отравления агентами ФСБ, вернулся в Москву и был арестован прямо в аэропорту при прохождении паспортного контроля.



Люди выкрикивали из толпы: «Свободу политзаключенным!», «Нет войне!», «Россия будет свободной!». Участниками акции, по оценке журналиста Rus.Postimees, стали более 90 человек.



Сана Безменова, активистка:

Сана Безменова. Фото: Rus.Postimees.

«Мы не можем смотреть спокойно на то, что происходит в России и Украине. Путинский режим настолько задавил людей, поскольку большое количество сидит в тюрьмах, чтобы не было возможности говорить, что война это плохо. А это более тысячи людей. Этот режим преступный и фашистский. Мы не можем молчать.

В России я выходила на митинги и меня била полиция, задерживала, оформляла протоколы и были суды, это нужно иметь определенное мужество. Когда Алексей Навальный прилетел в аэропорт, а я поехала его встречать, то меня там сразу задержали.