Сегодня, 21 января, перед посольством РФ прошла акция протеста за освобождение Алексея Навального и всех политических заключенных в России и Беларуси, а также против кровавой войны.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне прошел митинг: cвободу Навальному и всем политзаключенным
Приуроченный к акции вечер писем политических заключенных прошел в 17:00 по адресу Тоом-Кооли, 1. Организаторы мероприятия - Russians Against War Estonia и Reforum Space Tallinn.
Сегодня по всему миру прошла акция «Свободу Навальному - это часть большой борьбы», организованная антивоенными и демократическими сообществами россиян, охватывает более пятидесяти городов мира. Акция, направленная против политических репрессий, приурочена к годовщине ареста Алексея Навального, «личного заключённого Путина». Два года назад, 17 января, политик, чудом выживший после отравления агентами ФСБ, вернулся в Москву и был арестован прямо в аэропорту при прохождении паспортного контроля.
Люди выкрикивали из толпы: «Свободу политзаключенным!», «Нет войне!», «Россия будет свободной!». Участниками акции, по оценке журналиста Rus.Postimees, стали более 90 человек.
Сана Безменова, активистка:
«Мы не можем смотреть спокойно на то, что происходит в России и Украине. Путинский режим настолько задавил людей, поскольку большое количество сидит в тюрьмах, чтобы не было возможности говорить, что война это плохо. А это более тысячи людей. Этот режим преступный и фашистский. Мы не можем молчать.
В России я выходила на митинги и меня била полиция, задерживала, оформляла протоколы и были суды, это нужно иметь определенное мужество. Когда Алексей Навальный прилетел в аэропорт, а я поехала его встречать, то меня там сразу задержали.
Выходить на митинги в Эстонии безопасно, потому что ты знаешь, что не побьют. Мы хотим верить, что Алексея Навального выпустят из тюрьмы раньше, а не через 8 лет. Через год ему могут дать еще 20 лет тюремного срока. Ведь, через путинский суд не видать справедливости. Мы должны оказывать давление на РФ посольства, общественные мнения, СМИ, западных лидеров, чтобы в это дело вмешались, повлияли и нашли правду. Нам нужны герои, как президент Украины Владимир Зеленский, которые не боятся!»
Константин Чадлин, соорганизатор протеста:
«В 2017 году я был вынужден покинуть Россию и переехать в Эстонию из-за политического дела со стороны российских силовиков.
Антивоенный митинг декларирует ценности человеческие и осуждает агрессию России по отношению к Украине. Любой человек, который находится в России, неважно в тюрьме или на свободе, он находится под угрозой, а тем более, если это политический активист или человек немного связанный с политикой. А человек как Алексей Навальный, нельзя отрицать, что он является одним из лидеров российской оппозиции и голосом несогласных людей. Путинскому режиму выгодно, что он находится в тюрьме, поскольку мог бы вывести людей на улицу митинговать против кровавой войны.
Путинский режим приведет к полной изоляции России, и она превратится в своеобразную Северную Корею или севернее».