Манипулировал и заставлял раздеваться на камеру: румынская девушка рассказывает о печально известном сутенере

«В сообщении было написано "румынская девушка" со смайликом клубники», - рассказала Гуса Би-би-си. Гуса, которая учится в университете в Великобритании, является дочерью известного румынского политика и чувствует себя в безопасности, раскрывая сообщения Тейта. «Из моего профиля было очевидно, что в то время мы были ученицами средней школы - даже название нашей школы было указано в аккаунте. Я думаю, он пытался найти никому неизвестных девушек», - рассказывает она.

«Целью было познакомиться с девушками, сходить на несколько свиданий, переспать с ними, проверить их качество, заставить их влюбиться в меня, чтобы она делала все, что я скажу, а затем заставить раздеваться перед веб-камерой, чтобы заработать деньги», - хвастался Тейт на своем аккаунте в Instagram в прошлом году.