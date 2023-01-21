Дарье Гусе было 16 лет, когда она получила личное сообщение от Эндрю Тейта, 20-летнего инфлюенсера, обвиняемого в крупном скандале, связанном с сутенерством.
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Манипулировал и заставлял раздеваться на камеру: румынская девушка рассказывает о печально известном сутенере
Манипулировал и заставлял раздеваться на камеру: румынская девушка рассказывает о печально известном сутенере
«В сообщении было написано "румынская девушка" со смайликом клубники», - рассказала Гуса Би-би-си. Гуса, которая учится в университете в Великобритании, является дочерью известного румынского политика и чувствует себя в безопасности, раскрывая сообщения Тейта. «Из моего профиля было очевидно, что в то время мы были ученицами средней школы - даже название нашей школы было указано в аккаунте. Я думаю, он пытался найти никому неизвестных девушек», - рассказывает она.