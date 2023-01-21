Проверьте свою квартиру: в эстонских домах набирает обороты опасный тренд

Датчик не тревожит без причины

«Можно предположить, что детектор датчик снимают, когда он начинает мешать повседневной жизни», - пояснила специалист по безопасности дома из отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.

Причина может быть, например, в том, что у человека постоянно подгорает еда. Однако, после отключения сигнализации, датчик стоит снова настроить на работу. При отсутствии датчика последствия могут быть трагическими.

За примерами далеко ходить не надо

В начале января вечером спасатели выехали в таллиннский район Ыйсмяэ, где горела квартира на четвертом этаже жилого дома. Через несколько минут спасатели Ныммеской спасательной бригады вытащили из квартиры женщину средних лет, чью жизнь не смогла спасти скорая помощь. В квартире не было работающего датчика.

Таавет отметила, что зачастую в арендованных домах нет дымовых датчиков, а арендодатель не разрешает их устанавливать. «На самом деле это все еще обязанность, и арендодатель должен установить детектор дыма как собственник», - отмечает Таавет.

По словам Таавет, частая проблема пожилых людей заключается в том, что самостоятельно устанавливать или обслуживать датчики они не могут. «Прозвучала сигнализация, они снимают датчик, а обратно установить не могут. То же самое относится и к людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата», - объясняет Таавет.