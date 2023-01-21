Исследование Спасательного департамента прошлой осенью выявило опасную тенденцию - за два года количество работающих дымовых датчиков в домах уменьшилось на пять процентов. Выходит, что в 28 000 домов датчик либо снят, либо не работает.
Проверьте свою квартиру: в эстонских домах набирает обороты опасный тренд
Датчик не тревожит без причины
«Можно предположить, что детектор датчик снимают, когда он начинает мешать повседневной жизни», - пояснила специалист по безопасности дома из отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.
Причина может быть, например, в том, что у человека постоянно подгорает еда. Однако, после отключения сигнализации, датчик стоит снова настроить на работу. При отсутствии датчика последствия могут быть трагическими.
За примерами далеко ходить не надо
В начале января вечером спасатели выехали в таллиннский район Ыйсмяэ, где горела квартира на четвертом этаже жилого дома. Через несколько минут спасатели Ныммеской спасательной бригады вытащили из квартиры женщину средних лет, чью жизнь не смогла спасти скорая помощь. В квартире не было работающего датчика.
Таавет отметила, что зачастую в арендованных домах нет дымовых датчиков, а арендодатель не разрешает их устанавливать. «На самом деле это все еще обязанность, и арендодатель должен установить детектор дыма как собственник», - отмечает Таавет.
По словам Таавет, частая проблема пожилых людей заключается в том, что самостоятельно устанавливать или обслуживать датчики они не могут. «Прозвучала сигнализация, они снимают датчик, а обратно установить не могут. То же самое относится и к людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата», - объясняет Таавет.
Директор отдела стандартных решений G4S Тармо Пярьяла указал на несколько других причин, которые могут объяснить опасную тенденцию. Первая причина - срок эксплуатации датчика уже закончился, он перестал рабоать. По-хорошему, владелец квартиры должен установить новый датчик, но не делает этого. Вторая причина - батарейка датчика села, но хозяин квартиры об этом не знает.
На помощь придет умный датчик
Умный датчик уведомит вас, когда батарея разрядится. Кроме того, умный датчик быстро посылает сигнал спасателям, которые при необходимости быстро реагируют и, таким образом, могут спасти как вашу жизнь, так и ваш дом.
«Если датчик подает сигнал тревоги, и у нас есть подозрения или мы даже убеждены, что это настоящий пожар или отравление угарным газом, мы привлекаем Спасательный департамент», - пояснил Пярьяла. Он добавил, что, к сожалению, пожар уносит жертв даже при наличии работающего датчика, поскольку люди не могут достаточно быстро среагировать на опасность. Поэтому умный датчик определенно жизненно необходим.
Датчик угарного газа популярнее дымового датчика?
Эксперты также видят тот факт, что о важности детекторов угарного газа в последние годы говорят больше, а продвижение дымовых датчиков отошло на второй план. Люди могут ошибочно подумать, что датчик угарного газа и дымовой датчик - это одно и то же. «На самом деле это два устройства, которые работают по-разному», - подчеркнул Пярьяла.
Датчик угарного газа обнаруживает опасную концентрацию токсичного угарного газа в помещении. Поскольку газ бесцветен и не имеет запаха, человек не осознает опасности. Угарный газ образуется при неполном сгорании и обычно попадает в помещение через твердое или газовое нагревательное устройство.
Дымовой датчик реагирует на дым в воздухе и срабатывает, когда дым достигает камеры устройства, что, в свою очередь, активирует запуск сигнализации.
Сотрудники Спасательного департамента напоминаеют, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. С прошлого года датчик угарного газа также является обязательным в зданиях с твердотопливными печами.