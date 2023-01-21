Международный комитет Красного Креста (МККК) срочно нуждается в расширении доступа к военнопленным с обеих сторон войны в Украине, заявила вчера организация по итогам визита своего президента в Москву.
Красный Крест: нам нужен доступ к военнопленным по обе стороны войны в Украине
«Необходимо срочно добиться прогресса в решении проблемы военнопленных», - говорилось в заявлении МККК в ходе своего первого визита президента Красного Креста Мирьяны Сполярич в российскую столицу с момента вступления ее в должность в октябре прошлого года.
В рамках двухдневного визита Сполярич встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными правительственными чиновниками, а также с руководителем Российского Красного Креста Павлом Савчуком.
В декабре она посетила Украину, где встретилась с представителями правительства и Украинского Красного Креста, а также с семьями военнопленных и членами общин, пострадавших от войны.
МККК заявил, что одним из приоритетов Сполярич является обеспечение гуманного обращения с военнопленными и предоставление представителям Красного Креста возможности регулярно посещать их.
«Настоло время увидеть существенный прогресс. Жизни людей поставлены на карту, и люди по обе стороны международного вооруженного конфликта отчаянно ждут новостей о своих близких», - говорится в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно критиковал Красный Крест по вопросу военнопленных, заявляя, что организация не оказывает достаточного давления для получения доступа к украинским военнослужащим, находящимся в плену у российских войск.
В прошлом месяце Сполярич подчеркнула сложность задачи и опасности, с которыми сталкиваются команды Красного Креста при посещении военнопленных.
«Нам необходимо получить надлежащие гарантии и компетентные заверения в том, что наши конвои не будут атакованы, если они попытаются добраться до военнопленных», - заявила Сполярич.
В своем вчерашнем заявлении МККК сообщил, что организация имела «доступ лишь к нескольким военнопленным, чтобы наблюдать за условиями их содержания и лечения, поделиться долгожданными новостями с их семьями и оказать столь необходимую помощь».
«Тысячи других людей имеют право на наше присутствие», - добавили в Красном Кресте.
«Мы настоятельно требуем полного, беспрепятственного и регулярного доступа ко всем военнопленным, где бы они ни содержались», - заключает МККК.