Красный Крест: нам нужен доступ к военнопленным по обе стороны войны в Украине

«Необходимо срочно добиться прогресса в решении проблемы военнопленных», - говорилось в заявлении МККК в ходе своего первого визита президента Красного Креста Мирьяны Сполярич в российскую столицу с момента вступления ее в должность в октябре прошлого года.

В рамках двухдневного визита Сполярич встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными правительственными чиновниками, а также с руководителем Российского Красного Креста Павлом Савчуком.

В декабре она посетила Украину, где встретилась с представителями правительства и Украинского Красного Креста, а также с семьями военнопленных и членами общин, пострадавших от войны.

МККК заявил, что одним из приоритетов Сполярич является обеспечение гуманного обращения с военнопленными и предоставление представителям Красного Креста возможности регулярно посещать их.

«Настоло время увидеть существенный прогресс. Жизни людей поставлены на карту, и люди по обе стороны международного вооруженного конфликта отчаянно ждут новостей о своих близких», - говорится в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно критиковал Красный Крест по вопросу военнопленных, заявляя, что организация не оказывает достаточного давления для получения доступа к украинским военнослужащим, находящимся в плену у российских войск.

В прошлом месяце Сполярич подчеркнула сложность задачи и опасности, с которыми сталкиваются команды Красного Креста при посещении военнопленных.

«Нам необходимо получить надлежащие гарантии и компетентные заверения в том, что наши конвои не будут атакованы, если они попытаются добраться до военнопленных», - заявила Сполярич.

В своем вчерашнем заявлении МККК сообщил, что организация имела «доступ лишь к нескольким военнопленным, чтобы наблюдать за условиями их содержания и лечения, поделиться долгожданными новостями с их семьями и оказать столь необходимую помощь».

«Тысячи других людей имеют право на наше присутствие», - добавили в Красном Кресте.