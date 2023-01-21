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Турция отменила визит министра обороны Швеции

Deutsche Welle
Турция отменила визит министра обороны Швеции
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Глава МИД Турции Хулуси Акар.
Глава МИД Турции Хулуси Акар. Фото: HANDOUT/AFP

Недовольство Анкары вызвала акция протеста возле посольства Турции в Стокгольме, санкционированная шведскими властями. В Анкаре полагают, что смысла в визите Пола Йонсона в Турцию больше нет.

Турция отменила запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Анкару в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле посольства Турции в Стокгольме, санкционированной шведскими властями. Визит Йонсона утратил «важность и значение» и потому отменен, заявил в субботу, 21 января, министр иностранных дел Турции Хулуси Акар.

Пол Йонсон намеревался в ходе визита в Турцию предпринять новые попытки убедить Анкару снять возражения против вступления Швеции в НАТО. В Анкаре выразили резкое недовольство тем, что шведские власти разрешили провести 21 января в Стокгольме протестную акцию, организованную правым экстремистом Расмусом Палуданом. Тот объявил, что намерен в ее ходе сжечь Коран. Палудан уже неоднократно делал это в ходе протестных мероприятий в различных городах Швеции, что вызывало столкновения между контрдемонстрантами и полицией.

Турция и Венгрия - единственные страны НАТО, которые до сих пор не согласились на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Анкара в качестве условия требует от Стокгольма принять более жесткие меры против курдских активистов, которых она считает «террористами».

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