До и после: кухня с деревом посреди острова

Главная особенность этой кухни — находящаяся в неудобном месте колонна. «Нам нужно было найти декоративный элемент, чтобы интегрировать колонну в кухонный остров. Мы превратили ее в ствол дерева. Другой задачей проекта был выбор обоев, которые обеспечили бы непрерывность двух зон использования - кухни и столовой, а также скрыли бы вторую колонну…», — вспоминает руководитель архитектурного бюро UD Arquitectura e Interiorismo Дорлета Угарте.

О проекте Кто здесь живет: пара с двумя детьми Где: Гечо, Испания Размер: 25 м2 Дизайнеры проекта: UD interiorismo + paisajismo Бюджет: 35.000 € - переоборудование кухни, столовой и объединение с гостиной

Фото «до»

На прежней кухне было много света, но планировка изолированной кухни не устраивала хозяев.

На этом плане показано расположение кухни по отношению к остальной части дома.

Фото «после»

Новую кухню объединили с гостиной. Раздвижная дверь при необходимости разделяет пространство. На пол уложили виниловый ламинат Quick Step.

Большой остров служит разделителем комнат. Его длина составляет 320 см, а ширина — 90 см. Остров оформлен столешницей Entzo в цвете Dekton. «В этой кухне все вращается вокруг острова: обеденная зона, кладовая, табуреты», — объясняют дизайнеры.

За скамейкой также находится колонна. Чтобы скрыть ее, стену пришлось зашить гипсокартоном. А в качестве декоративного элемента повесили имитирующее окно зеркало с цветочными горшками. Столовая оклеена теми же обоями, но другого оттенка.