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До и после: кухня с деревом посреди острова

rus.postimees.ee
До и после: кухня с деревом посреди острова
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Снимок иллюстративный. На самом деле дерево выглядит совсем по-другому!
Снимок иллюстративный. На самом деле дерево выглядит совсем по-другому! Фото: Shutterstock

Дом был в хорошем состоянии, но вот пользоваться прежней кухней хозяевам было неудобно, пишет интерьерный журналист Беа Гонзалез с международного портала Houzz.

Главная особенность этой кухни — находящаяся в неудобном месте колонна. «Нам нужно было найти декоративный элемент, чтобы интегрировать колонну в кухонный остров. Мы превратили ее в ствол дерева. Другой задачей проекта был выбор обоев, которые обеспечили бы непрерывность двух зон использования - кухни и столовой, а также скрыли бы вторую колонну…», — вспоминает руководитель архитектурного бюро UD Arquitectura e Interiorismo Дорлета Угарте.

О проекте

Кто здесь живет: пара с двумя детьми

Где: Гечо, Испания

Размер: 25 м2

Дизайнеры проекта: UD interiorismo + paisajismo

Бюджет: 35.000 € - переоборудование кухни, столовой и объединение с гостиной

Фото «до»

На прежней кухне было много света, но планировка изолированной кухни не устраивала хозяев.
Фото: Bea González

На этом плане показано расположение кухни по отношению к остальной части дома.

Фото «после»

Новую кухню объединили с гостиной. Раздвижная дверь при необходимости разделяет пространство. На пол уложили виниловый ламинат Quick Step. 

Большой остров служит разделителем комнат. Его длина составляет 320 см, а ширина — 90 см. Остров оформлен столешницей Entzo в цвете Dekton. «В этой кухне все вращается вокруг острова: обеденная зона, кладовая, табуреты», — объясняют дизайнеры.

За скамейкой также находится колонна. Чтобы скрыть ее, стену пришлось зашить гипсокартоном. А в качестве декоративного элемента повесили имитирующее окно зеркало с цветочными горшками. Столовая оклеена теми же обоями, но другого оттенка.

Чего только не придумают дизайнеры!

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