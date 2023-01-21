Яспер Йоханнес вышел из дома в деревне Ярва-Мадизе в субботу утром. Родственники обеспокоены поведением и самочувствием мальчика и сразу же обратились в полицию за помощью в его розыске. В воскресенье полицейская собака вышла на след, и мальчика быстро нашли возле дома.
Пропавший в волости Ярва 16-летний Яспер Йоханнес нашелся
Пропавший в волости Ярва 16-летний Яспер Йоханнес нашелся
Скорая помощь проверяет состояние здоровья мальчика.
В субботу утром родственники 16-летнего Яспера Йоханнеса обратились в полицию: юноша ушел из дома и не вернулся. Полциия быстро среагировала и уже в воскресенье юноша был найден.
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