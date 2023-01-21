Пропавший в волости Ярва 16-летний Яспер Йоханнес нашелся

Яспер Йоханнес вышел из дома в деревне Ярва-Мадизе в субботу утром. Родственники обеспокоены поведением и самочувствием мальчика и сразу же обратились в полицию за помощью в его розыске. В воскресенье полицейская собака вышла на след, и мальчика быстро нашли возле дома.