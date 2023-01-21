Фото ⟩ Торговый центр должен вывесить знаки, предупреждающие о выбоинах на парковке

«Если на дороге есть выбоина и кто-то повредил свой автомобиль, стоит вызвать полицейский патруль на место происшествия, чтобы зафиксировать размеры выбоины, повреждения автомобиля и наличие предупреждающего знака на улице», - напомнил Элари Хаугас, глава Криминалистической службы Пыхьяской префектуры. - После этого пострадавшая сторона имеет право обратиться к владельцу дороги за компенсацией».

Ущерб, причиненный выбоинами, возмещается за счет каско, но если транспортное средство не имеет каско, претензия должна быть предъявлена ​​владельцу дороги.

Как правило, владелец дороги не освобождается от ответственности, если установлен только дорожный знак, предупреждающий о неровностях дороги, объяснял портал Tarbija несколько лет назад.

Владелец дороги должен доказать, что можно было безопасно объехать выбоину или что водитель причинил себе ущерб, двигаясь с неправильной скоростью.

Суды постановили, что водители транспортных средств не могут по установленному дорожному знаку сделать вывод о том, что обозначение «неровная дорога» означает выбоину на дороге, через которую не разрешено проезжать. По мнению судов, водитель транспортного средства может считать, что движение легкового автомобиля по такой дороге безопасно.