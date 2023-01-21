В пятницу на парковке торгового центра Юлемисте можно было заметить полицейский патруль, который измерял выбоину: поскольку на парковке крупного торгового центра не было предупреждающих знаков, центру, вероятно, придется возместить ущерб водителю.
Фото ⟩ Торговый центр должен вывесить знаки, предупреждающие о выбоинах на парковке
«Если на дороге есть выбоина и кто-то повредил свой автомобиль, стоит вызвать полицейский патруль на место происшествия, чтобы зафиксировать размеры выбоины, повреждения автомобиля и наличие предупреждающего знака на улице», - напомнил Элари Хаугас, глава Криминалистической службы Пыхьяской префектуры. - После этого пострадавшая сторона имеет право обратиться к владельцу дороги за компенсацией».
Ущерб, причиненный выбоинами, возмещается за счет каско, но если транспортное средство не имеет каско, претензия должна быть предъявлена владельцу дороги.
Как правило, владелец дороги не освобождается от ответственности, если установлен только дорожный знак, предупреждающий о неровностях дороги, объяснял портал Tarbija несколько лет назад.
Владелец дороги должен доказать, что можно было безопасно объехать выбоину или что водитель причинил себе ущерб, двигаясь с неправильной скоростью.
Суды постановили, что водители транспортных средств не могут по установленному дорожному знаку сделать вывод о том, что обозначение «неровная дорога» означает выбоину на дороге, через которую не разрешено проезжать. По мнению судов, водитель транспортного средства может считать, что движение легкового автомобиля по такой дороге безопасно.