На прошлой неделе премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции правительства заговорила о том, сколько денег было потрачено на помощь украинским беженцам. Каллас подчеркнула, что беженцам досталось лишь 0,43 процента субсидий и пособий.
Для подписчиков
Сколько денег Эстония потратила на помощь украинским беженцам?
Сколько денег Эстония потратила на помощь украинским беженцам?
Лидер Партии реформ спорила с оппонентами, которые в предвыборной кампании создают впечатление, что из-за беженцев народ Эстонии что-то потерял.