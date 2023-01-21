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Сколько денег Эстония потратила на помощь украинским беженцам?

Андрус Карнау
Сколько денег Эстония потратила на помощь украинским беженцам?
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Украинские военные беженцы на пассажирском судне Isabelle.
Украинские военные беженцы на пассажирском судне Isabelle. Фото: Mihkel Maripuu

На прошлой неделе премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции правительства заговорила о том, сколько денег было потрачено на помощь украинским беженцам. Каллас подчеркнула, что беженцам досталось лишь 0,43 процента субсидий и пособий.

Лидер Партии реформ спорила с оппонентами, которые в предвыборной кампании создают впечатление, что из-за беженцев народ Эстонии что-то потерял.

Но сколько денег эстонское государство действительно потратило на помощь беженцам? Цинично считать эти суммы во время войны, но все же.

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