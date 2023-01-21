Председатель Языкового совета: школам не хватает понимания перехода на эстонский язык

Клаас-Ланг отметила, что в школах широко распространены мифы об изучении второго языка - например, что невозможно говорить на одно языке дома, а на другом в школе. Необходимо больше говорить на эту тему с учителями и повышать их языковую осведомленность.

Также важно обсудить с каждым учителем русской школы и детского сада его индивидуальный карьерный путь, так как многие русскоязычные учителя беспокоятся, что их отправят работать помощниками воспитателей, потому что они не могут говорить по-эстонски. Есть и такие преподаватели, которые очень хорошо владеют языком, но боятся его использовать.

Клаас-Ланг также рассказала Рийгикогу об опросе, проведенном среди студентов Тартуского университета, где ответы молодых людей, сдавших государственный экзамен на отлично по эстонскому языку как второму, показали, что образование 60/40 не работает и что преподвание на эстонском языке в двуязычных школах не обязательно проводится на эстонском языке.

Языковая среда, школа и мотивация взаимосвязаны во влиянии на уровень владения эстонским языком. Дом оказывает наибольшее влияние на ученика, поэтому поддержка родителями процесса перехода является одним из ключевых вопросов. Родители хотят, чтобы их дети хорошо владели эстонским языком, но боятся, что ребенок отдалится от русской идентичности, языка и культуры.

«Здесь нам всем предстоит проделать очень большую работу и рассказать о том, что государственная идентичность не обязательно должна быть национальной идентичностью, и они (дети) не могут и не должны быть абсолютно одинаковыми», - пояснила Клаас-Ланг.

Она также отметила, что, согласно последней переписи населения, 76 процентов жителей Эстонии владеют каким-либо иностранным языком, а 40 процентов населения с другим родным языком не знают эстонского языка. По словам Клаас-Ланга, большой проблемой в Таллинне является сегрегация.