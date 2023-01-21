В первые выходные января луга Соомаа превратились в огромное ледяное поле, где можно покататься на коньках и санках, а к обеду понедельника началось половодье. Сейчас опять похолодало, но организаторы местного туризма выразили надежду, что в начале следующей недели смогут предложить желающим прогулки на каноэ.
Фото недели: дом среди воды
Фото недели: дом среди воды
Половодье в Соомаа, также известное как пятое время года, может наступить когда угодно, но чаще всего это происходит в марте. Из истории известно, что при депортациях в марте 1949 года тоже было наводнение, и несколько семей не вывезли в Сибирь из-за того, что их дома были окружены водой и власти не могли до них добраться. Наводнение в январе – явление относительно необычное.
Ключевые слова