Фото недели: дом среди воды

Половодье в Соомаа, также известное как пятое время года, может наступить когда угодно, но чаще всего это происходит в марте. Из истории известно, что при депортациях в марте 1949 года тоже было наводнение, и несколько семей не вывезли в Сибирь из-за того, что их дома были окружены водой и власти не могли до них добраться. Наводнение в январе – явление относительно необычное.