Статистика ⟩ Больше трети полученной энергии в Эстонии приходится на возобновляемые источники

Средний показатель по ЕС снизился на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2020 годом, что стало первым случаем снижения доли возобновляемых источников энергии в статистике энергопотребления в годовом исчислении, сообщил Евростат.

Директива ЕС, принятая в 2018 году, требует, чтобы доля возобновляемой энергии в конечном потреблении достигла 32% к 2030 году, поэтому государствам-членам придется приложить дополнительные усилия для достижения ожидаемой траектории, тем более что Европейская комиссия в 2021 году выступила с предложением повысить целевой показатель до 40%, а прошлогодний пакет REPowerEU повысил его еще больше - до 45%, сообщило статистическое управление ЕС.

Что касается использования возобновляемых источников энергии, то в 2021 году Швеция продолжала лидировать по этому показателю: на биомассу, гидроэнергию, ветровую энергию, тепловые насосы и жидкое биотопливо приходилось до 62,6%. На втором месте Финляндия с 43,1%, за ней следует Латвия с 42,1%. В обеих странах основной вклад вносили биомасса и гидроэнергетика. В позапрошлом году Эстония была на четвертом месте, за ней следовала Дания с 34,7 процентами.