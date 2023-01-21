Министерство финансов США признает ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. По этой причине в отношении самой ЧВК и связанных с ней группировок по всему миру будут расширены санкции уже на следующей неделе. Председатель Белого дома Джон Кирби сообщил об этом вчера на брифинге.
США объявят ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Пригожин просит Джона Кирби пояснить
«Эти действия подтверждают трансконтинентальную угрозу, которую представляет собой ЧВК Вагнера, в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью», - цитирует Reuters американского чиновника.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сразу же отреагировал на заявление Белого дома. Его слова передала его пресс-служба: «Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть разборка преступных кланов».
Группа Вагнера (ЧВК «Вагнер» или Wagner group) - российское негосударственное вооружённое формирование (частная военная компания, ЧВК) с неясным правовым статусом, созданная и управляемая предпринимателем Евгением Пригожиным.
- Группа действовала на территории Украины с 2014 года, а также в Сирии. Имеет на вооружении тяжёлую технику, артиллерию и военную авиацию.
- На данный момент служащие ЧВК «Вагнер» принимают активное участие в войне против Украины, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Многих бойцов ЧВК вербуют в российских колониях в обмен на помилование через полгода службы.
- Наемничество в России запрещено законом, однако в Госдуме предлагают легализовать деятельность ЧВК.
Сегодня пресс-служба Пригожина опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» письмо, адресованное представителю Белого дома Джону Кирби.
«У меня Есть вопрос: Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?» - пишет Пригожин.
Примечание
Примерная общая численность ЧВК в Украине может достигать 50 тысяч человек, из них 40 тысяч являются бывшими заключенными, предполагают США. Число погибших в Украине бойцов ЧВК «Вагнер» неизвестно.