США объявят ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Пригожин просит Джона Кирби пояснить

Министерство финансов США признает ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. По этой причине в отношении самой ЧВК и связанных с ней группировок по всему миру будут расширены санкции уже на следующей неделе. Председатель Белого дома Джон Кирби сообщил об этом вчера на брифинге.