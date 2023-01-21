Финансовый мир достаточно единодушно сходится во мнении, что рост ставки Euribor продолжится и в нынешнем году. Поскольку в Эстонии свыше 190 000 действующих жилищных кредитов, то повышение процентной ставки напрямую влияет на достаточно большую часть населения.
Узнайте, что произойдет с платежами по кредитам, если Euribor продолжит повышаться
«Нет смысла представлять себе сверхвысокие процентные ставки, однако на всякий случай каждой взявшей кредит семье стоит учитывать, что может произойти с ее кошельком, если Euribor хотя бы временно повысится до уровня, на котором он уже бывал и ранее, то есть до пяти процентов», – предупредил партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.
«Если когда-то составленные банками расчеты нагрузки с более высокими процентами казались заемщикам вызывающей скуку формальностью, то сегодня можно сказать, что речь идет о разумной осведомленности. По меньшей мере, в теории даже при продолжающемся росте ставки Euribor люди должны быть в состоянии осуществлять возвратные платежи по кредитам. Это может быть реальным, конечно же, в том случае, если они сохранили свои рабочие места, и общий рост стоимости жизни не слишком ощутимо опустошил их кошелек», – констатировал Сооман.
«Один сегмент рынка – арендный бизнес – уже испытал достаточно сильный удар. Ожидавшийся инвесторами дополнительный доход даже при нынешнем уровне процентов сменяется, наоборот, дополнительными расходами, что и является одной из причин роста количества предложений, поскольку люди стремятся избавиться от лишнего балласта», – добавил он.