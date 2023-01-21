Узнайте, что произойдет с платежами по кредитам, если Euribor продолжит повышаться

«Нет смысла представлять себе сверхвысокие процентные ставки, однако на всякий случай каждой взявшей кредит семье стоит учитывать, что может произойти с ее кошельком, если Euribor хотя бы временно повысится до уровня, на котором он уже бывал и ранее, то есть до пяти процентов», – предупредил партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

Фото: Pindi Kinnisvara

«Если когда-то составленные банками расчеты нагрузки с более высокими процентами казались заемщикам вызывающей скуку формальностью, то сегодня можно сказать, что речь идет о разумной осведомленности. По меньшей мере, в теории даже при продолжающемся росте ставки Euribor люди должны быть в состоянии осуществлять возвратные платежи по кредитам. Это может быть реальным, конечно же, в том случае, если они сохранили свои рабочие места, и общий рост стоимости жизни не слишком ощутимо опустошил их кошелек», – констатировал Сооман.