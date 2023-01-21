Грузовик, попавший в аварию на шоссе Таллинн-Пярну вблизи деревни Аре, заблокировал дорогу по направлению из Таллинна.
Попавший в аварию грузовик на шоссе Таллинн-Пярну потерял передние колеса
Попавший в аварию грузовик на шоссе Таллинн-Пярну потерял передние колеса
Авария произошла на 113-м км шоссе Таллинн-Пярну.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны Леаны Лойд, грузовик потерял два передних колеса, и хотя первоначально сообщалось, что грузовик застрял на перекрестке, полицейский патруль, прибывший на место происшествия, выяснил, что потерявший колеса грузовик остановился на правой стороне дороги, и движение не было заблокировано.