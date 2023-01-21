Как сквозь землю провалился ⟩ Уже четыре года река Пярну хранит страшную тайну

Известно, что через несколько дней после исчезновения мужчины его одежда и документы были найдены на берегу реки Пярну.

«Мужчину искали вечером до наступления темноты в окрестностях и на реки на лодке», - сказал несколько лет назад в январе полицейский, руководивший поисками.

Поиски продолжались и в последующие дни. Мужчину искали в реке как с помощью наземного спасательного оборудования, так с помощью и гидролокатора.

Насколько известно редакции, Райво до сих пор числится пропавшим без вести, и информацию о нем можно найти на странице пропавших без вести в PPA.

ПРОПАВШИЙ МУЖЧИНА

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. У него не было с собой телефона.

Рост Райво - около 180 см, худощавое телосложение.

Когда он вышел из дома, на нем была длинная темно-синяя куртка с капюшоном на меховой подкладке. Мужчина обычно носил капюшон на голове. На нем были черные зимние штаны и темная спортивная шапка.