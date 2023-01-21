ФОТО ⟩ Открытый багажный люк автобуса словно лезвием распорол бок легковушки

Согласно сообщению, полученному Tartu Postimees, автобус компании GoBus ехал по этой дороге в пятницу утром с открытым боковым люком, который, как пила, порезал бок проехавшему по нему Audi. Сообщивший о происшествии пояснил, что дорога узкая, а на улице темно, поэтому предотвратить аварию у водителя не было возможности.

Как утверждается, водитель не пострадал, но после столкновения сработала подушка безопасности автомобиля. «Авария могла закончиться очень печально для водителя. Сам водитель GoBus отнесся к делу довольно небрежно, поскольку с водителем автомобиля ничего не случилось и хотел немедленно покинуть место происшествия», – пояснил сообщивший. Поскольку никто не пострадал, никто не счел нужным сообщить о происшествии в Центр тревоги.