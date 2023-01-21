США: военные потери России в Украине достигают 188 000 человек

Цифра убитых или раненых в бою была представлена союзникам на вчерашнем саммите, который проходил на авиабазе «Рамштайн» в Южной Германии. Ранее, 10 ноября 2022 года, заявлялось лишь о примерно 100 000 убитых, раненых или дезертировавших российских солдат.

Глава генштаба США Марк Милли сказал, что Россия понесла «огромное количество жертв», но не стал называть точную цифру. Отвечая на вопрос о потерях русских, он сказал, что число потерь сейчас «значительно превышает 100 000 человек». Однако The Sun утверждают, что источники в обороне подтвердили оценку потерь в 188 000 человечек.