На таллиннской АЗС топливо смешалось с водой, пострадавших в беде не оставят

Компания Jetoil сообщила на своей странице в Facebook, что с полудня 17.01.2022 от их клиентов начала поступать информация о проблемах с топливной системой автомобилей после заправки 98-м бензином на станции Mustamäe ECO. Быстрый анализ, взятый из емкости во второй половине того же дня, и система управления резервуаром не выявили нарушений.

На следующий день поступила подробная информация от клиентов и автосервиса. «Тогда мы решили проверить подземный резервуар и прекратили продажу 98-го бензина на заправке», – пишет Jetoil.

Открытие сервисного люка емкости выявило аварийную ситуацию. В крышке смотровой трубы резервуара была трещина. Из-за исключительно высокого уровня талой воды она просочилась в емкость с 98-м бензином через трещину в крышке. На данный момент ведутся ремонтные работы. Детали емкости, вызвавшие аварийную ситуацию, будут заменены. «Мы заменим 98-й бензин в емкости АЗС Mustamäe ECO», – добавил продавец топлива.

Компания сообщила, что если у клиента есть проблемы с автомобилем после заправки, то следует всегда сообщать об этом в письменной форме по адресу info@jetoil.ee, добавляя информацию о заправке и другие важные детали. Мы рассматриваем каждую претензию индивидуально и связываемся с каждым обратившимся как можно скорее.