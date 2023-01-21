Сб, 21.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

На Берлин обрушилась волна критики по вопросу о поставках танков Украине

На Берлин обрушилась волна критики по вопросу о поставках танков Украине
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Канцлер Германии Олаф Шольц, который подвергается критике за то, что не поставляет его Украине. перед танком "Леопард-2",
Канцлер Германии Олаф Шольц, который подвергается критике за то, что не поставляет его Украине. перед танком "Леопард-2", Фото: Moritz Frankenberg

Сегодня Германия получила массу критики со стороны своих союзников в связи с отказом предоставить Украине долгожданные боевые танки «Леопард», которые могут переломить ход войны с Россией, страной-агрессором.

Вчера около полусотни стран решили предоставить Киеву военное оборудование на миллиарды евро, включая бронетехнику и большое количество боеприпасов, но Германия откладывает решение о том, давать ли танки или позволить это сделать союзникам. США также отказались поставлять танки «Абрамс».

Берлин должен дать свое согласие на отправку произведенных в Гемании танков в Украину. До сих пор правительство Германии не ответило на призывы Киева и других союзников и не разрешило другим союзникам, например, Польше, отправить танки «Леопард-2» в Украину.

Ключевые слова
Наверх