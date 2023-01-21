На Берлин обрушилась волна критики по вопросу о поставках танков Украине

Вчера около полусотни стран решили предоставить Киеву военное оборудование на миллиарды евро, включая бронетехнику и большое количество боеприпасов, но Германия откладывает решение о том, давать ли танки или позволить это сделать союзникам. США также отказались поставлять танки «Абрамс».

Берлин должен дать свое согласие на отправку произведенных в Гемании танков в Украину. До сих пор правительство Германии не ответило на призывы Киева и других союзников и не разрешило другим союзникам, например, Польше, отправить танки «Леопард-2» в Украину.