Сегодня Германия получила массу критики со стороны своих союзников в связи с отказом предоставить Украине долгожданные боевые танки «Леопард», которые могут переломить ход войны с Россией, страной-агрессором.
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На Берлин обрушилась волна критики по вопросу о поставках танков Украине
На Берлин обрушилась волна критики по вопросу о поставках танков Украине
Вчера около полусотни стран решили предоставить Киеву военное оборудование на миллиарды евро, включая бронетехнику и большое количество боеприпасов, но Германия откладывает решение о том, давать ли танки или позволить это сделать союзникам. США также отказались поставлять танки «Абрамс».
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