Как и в субботу, в воскресенье будет преобладать зона повышенного давления. Осадков не ожидается, но небо останется облачным.
Погода в воскресенье: облачно, но без осадков
Погода в воскресенье: облачно, но без осадков
По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье будет облачно, значительных осадков не будет. Местами ожидается туман. Ветер северный и северо-восточный, силой 3-9 м/с, в районе Рижского залива порывы до 14 м/с. Температура от 3 до 8 градусов ниже нуля.
На Чудском озере дуют северо-восточные и северные ветры со скоростью 3-8 м/с. Видимость ожидается хорошая, но возможен туман. Мороз 5-8 градусов.
В воскресенье погода будет пасмурной и дождливой. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, до полудня на островах порывы до 11 м/с. Мороз 1-5 градусов.
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