Сб, 21.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Погода в воскресенье: облачно, но без осадков

rus.postimees.ee
Погода в воскресенье: облачно, но без осадков
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Завтра будет облачно.
Завтра будет облачно. Фото: Aivar Aotäht / Sakala

Как и в субботу, в воскресенье будет преобладать зона повышенного давления. Осадков не ожидается, но небо останется облачным.

По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье будет облачно, значительных осадков не будет. Местами ожидается туман. Ветер северный и северо-восточный, силой 3-9 м/с, в районе Рижского залива порывы до 14 м/с. Температура от 3 до 8 градусов ниже нуля.

На Чудском озере дуют северо-восточные и северные ветры со скоростью 3-8 м/с. Видимость ожидается хорошая, но возможен туман. Мороз 5-8 градусов.

В воскресенье погода будет пасмурной и дождливой. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, до полудня на островах порывы до 11 м/с. Мороз 1-5 градусов.

Ключевые слова
Наверх