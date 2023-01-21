Погода в воскресенье: облачно, но без осадков

По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье будет облачно, значительных осадков не будет. Местами ожидается туман. Ветер северный и северо-восточный, силой 3-9 м/с, в районе Рижского залива порывы до 14 м/с. Температура от 3 до 8 градусов ниже нуля.