ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту проводили год Тигра танцем дракона под бой барабанов

Воскресенье, 22 января, знаменует собой начало года водяного кролика по китайскому календарю. На площади Пирогова в Тарту китайский Новый Год встречали танцем дракона и игрой на барабанах, а также мастерили кроликов-оригами.

Жители Тарту уже привыкли видеть ледяную скульптуру на Ратушной площади в начале года по китайскому календарю, но на этот раз скульптура не была изготовлена. Ландшафтный архитектор Анна-Лиза Унт объяснила, что город больше не заказывает ледяные скульптуры, потому что их сохранность зависит от погоды. «Пару лет было очень плохо, что было просто грустно. Была проделана большая предварительная работа: лед привезли откуда-то издалека из ангара в Риге, художник сделал рисунок, резчик вырезал, и через два дня скульптура исчезла. Просто казалось, что это слишком много усилий для такого риска», - сказала ландшафтный архитектор.

Кролик - животное с энергией Инь в китайском гороскопе. Кролик рекомендует заглянуть внутрь себя, познать свой внутренний мир и найти там покой.

Гороскоп говорит, что если год Тигра благоприятствовал внешним переменам и важным, часто рискованным выборам, то Кролик будет смотреть внутрь себя. Сейчас самое время честно заглянуть в себя, узнать свое что происходит в вашем подсознании, довериться своей интуиции и внести изменения в свой внутренний мир. И все для того, чтобы быть готовым создать что-то новое, принять и уметь справляться с изменяющимися энергиями, обстоятельствами или шагнуть в так называемую новую эру.