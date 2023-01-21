Польша, Литва и Эстония требуют понизить потолок цен на российскую нефть, который пока выше текущей цены. Первый пересмотр потолка был намечен на февраль, однако его перенесли на месяц.
США уговорили союзников пока не ужесточать нефтяные санкции против России
США, в декабре убедившие Европу смягчить нефтяные санкции против России перед самым их вступлением в силу, сумели отговорить ЕС и от запланированного на февраль ужесточения этих санкций, поскольку Вашингтон опасается резкого скачка цен на нефть и нефтепродукты в случае масштабных перебоев в поставках из России.
Речь идет о так называемом потолке цен на российскую нефть. Страны «Большой семерки» и ЕС ввели его в декабре одновременно с европейским эмбарго на морские поставки нефти из России. Потолок установили на уровне 60 долларов за баррель.
Поскольку российская нефть сорта Urals стоила с тех пор дешевле, применять потолок не пришлось. Некоторые европейские страны, особенно Польша, Литва и Эстония, требовали понизить его.
Первый шанс сделать это должен был представиться уже в середине февраля, поскольку страны «Большой семерки» и ЕС договорились пересматривать потолок раз в два месяца и устанавливать его по меньшей мере на 5% ниже текущей рыночной цены.
Однако США уговорили союзников отложить этот пересмотр до середины марта, пишут агентства Рейтер и Блумберг.
Отсрочка даст время оценить последствия еще одного европейского эмбарго - на покупку и перевозку российских нефтепродуктов. Оно вступает в силу 5 февраля. На нефтепродукты, как и на нефть, будет введен свой потолок цен. Его начнут обсуждать на следующей неделе.
Зачем нужны «потолки»
Оба потолка - инициатива США и фактически послабление санкций против России.
Дело в том, что помимо отказа ввозить нефть и нефтепродукты морем в ЕС европейское эмбарго запрещает европейским компаниям вообще иметь дело с российским сырьем, поставляемым морем куда бы то ни было. Из-за этого Россия лишилась доступа к европейским танкерам, страховке, финансированию и трейдингу. Альтернативу быстро найти невозможно, и Россия оказалась перед угрозой резкого падения экспорта.
Тогда США, обеспокоенные угрозой масштабного дефицита и скачка мировых цен на нефть и нефтепродукты, предложили Европе сделать исключение из запрета на перевозку и страхование российской нефти в третьи страны, если она продается ниже определенного Западом потолка. Правда, его установили на уровне выше текущих котировок.
И ЕС, и США при этом заявляют, что потолок работает.
Многие покупатели и страховщики на Западе отвернулись от российской нефти, даже если она продается ниже потолка, поскольку санкции - новый инструмент, и оценить риски сделок с российским сырьем очень сложно. В результате Россия вынуждена давать оставшимся смелым покупателям скидку.
Сколько теряет Кремль
На этой неделе главный европейский индикативный сорт нефти Brent стоил около $85 за баррель, тогда как российский Urals уходил из Приморска по $45, согласно котировкам Argus Media.
Поэтому Запад и говорит, что цель потолка достигнута - российская нефть продолжает поступать на мировой рынок, а у Кремля остается все меньше денег на финансирование вторжения в Украину.
Вице-премьер Александр Новак рассказывал президенту Владимиру Путину на прошлой неделе, что Россия столкнулась с высокой стоимостью фрахта танкеров, и потому теряет деньги на продаже нефти.
Финский исследовательский центр CREA даже посчитал, сколько именно - 160 млн евро в день. В феврале, после вступления в силу эмбарго на нефтепродукты, сумма ежедневных потерь вырастет еще на 120 млн евро, - прогнозирует он.
Россия грозит ответными мерами, как и в декабре. Тогда Путин подписал указ о защите от потолка, но до нефтяной войны с Западом дело не дошло.
«Пока с потолком особенно никто не сталкивался», - сказал на прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и добавил: «Любые вот такие принимаемые опять рестрикционные меры, они, конечно же, будут встречать противодействие».