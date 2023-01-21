США уговорили союзников пока не ужесточать нефтяные санкции против России

США, в декабре убедившие Европу смягчить нефтяные санкции против России перед самым их вступлением в силу, сумели отговорить ЕС и от запланированного на февраль ужесточения этих санкций, поскольку Вашингтон опасается резкого скачка цен на нефть и нефтепродукты в случае масштабных перебоев в поставках из России.

Речь идет о так называемом потолке цен на российскую нефть. Страны «Большой семерки» и ЕС ввели его в декабре одновременно с европейским эмбарго на морские поставки нефти из России. Потолок установили на уровне 60 долларов за баррель.

Поскольку российская нефть сорта Urals стоила с тех пор дешевле, применять потолок не пришлось. Некоторые европейские страны, особенно Польша, Литва и Эстония, требовали понизить его.

Первый шанс сделать это должен был представиться уже в середине февраля, поскольку страны «Большой семерки» и ЕС договорились пересматривать потолок раз в два месяца и устанавливать его по меньшей мере на 5% ниже текущей рыночной цены.

Однако США уговорили союзников отложить этот пересмотр до середины марта, пишут агентства Рейтер и Блумберг.