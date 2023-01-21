ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллинн вновь стал Зеленой столицей Европы

С речью выступила также 16-летняя Лийза-Лотта Тыйсте, победительница конкурса ораторов Зеленой столицы «Биоразнообразный город». «Ежедневно общаясь, передвигаясь – живя в городской среде, я чувствую, что город мог бы стать более разнообразным. Могло бы появиться больше пешеходных зон, парков и мест, где могла бы встречаться молодежь,- сказала Лийза-Лотта. - Каким должен быть город, где хотели бы жить дети, подростки, взрослые, пожилые люди? Это город, где каждый может заниматься своими повседневными делами, не завися при этом от автомобиля, где пешеходные зоны и возможность передвигаться на легких транспортных средствах обеспечены каждому. Любой житель может пить воду из-под крана, сортировать мусор, ходить в кафе, где ценят местные продукты и используют как можно меньше упаковки. Но с чего на самом деле стоило бы начать? Что сделать?»