Ультраправый шведский политик сжег Коран перед посольством Турции

Перед тем, как сжечь Коран, Палудан произнес почти часовой монолог, в котором обрушился с критикой на ислам и иммиграционную политику Швеции.

«Если вы не верите в свободу слова, идите жить в другое место», - сказал Палудан перед тем, как поджечь книгу.

Особого внимания акция Палудана не привлекла - пришли всего пара сотен человек.

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что разрешение подобной демонстрации в ситуации, когда Турция неоднократно требовала ее запрета, подстрекает к преступлениям на почве ненависти и выступает против ислама.

«Нападение на священные ценности - это не свобода, а варварство», - сказал он.

Девлет Бахчели, представитель проправительственной турецкой партии MHP, пошел еще дальше.

«Поэтому членство Швеции в НАТО не принимается», - заявил Бахчели.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее надеялся, что власти Швеции не допустят демонстрацию. «Это расистский поступок, речь не идет о свободе слова», - прокомментировал он демонстрацию.

Согласно дипломатическим источникам, Анкара вызвала посла Швеции в Турции. Это уже второе приглашение на ковер за относительно короткий промежуток времени.

Согласно тому же источнику, представители МИД Турции заявили послу, что разрешение акции протеста под предлогом защиты демократических ценностей неприемлемо.