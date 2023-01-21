Ультраправый шведский политик Расмус Палудан сжег Коран, священную книгу мусульман, во время акции протеста у посольства Турции в Стокгольме в субботу.
Ультраправый шведский политик сжег Коран перед посольством Турции
Перед тем, как сжечь Коран, Палудан произнес почти часовой монолог, в котором обрушился с критикой на ислам и иммиграционную политику Швеции.
«Если вы не верите в свободу слова, идите жить в другое место», - сказал Палудан перед тем, как поджечь книгу.
Особого внимания акция Палудана не привлекла - пришли всего пара сотен человек.
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что разрешение подобной демонстрации в ситуации, когда Турция неоднократно требовала ее запрета, подстрекает к преступлениям на почве ненависти и выступает против ислама.
«Нападение на священные ценности - это не свобода, а варварство», - сказал он.
Девлет Бахчели, представитель проправительственной турецкой партии MHP, пошел еще дальше.
«Поэтому членство Швеции в НАТО не принимается», - заявил Бахчели.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее надеялся, что власти Швеции не допустят демонстрацию. «Это расистский поступок, речь не идет о свободе слова», - прокомментировал он демонстрацию.
Согласно дипломатическим источникам, Анкара вызвала посла Швеции в Турции. Это уже второе приглашение на ковер за относительно короткий промежуток времени.
Согласно тому же источнику, представители МИД Турции заявили послу, что разрешение акции протеста под предлогом защиты демократических ценностей неприемлемо.
Еще несколько демонстраций, связанных с Турцией, были организованы в Стокгольме в субботу. По данным шведской полиции, все они были мирными.
Запланированный на следующую пятницу визит министра обороны Швеции Пола Джонсона в Турцию будет отменен. Об этом ранее говорил министр обороны Турции Хулуси Акар, добавив, что визит будет отменен из-за запланированной демонстрации в Стокгольме.
По словам Акара, в сложившейся ситуации визит Джонсона потерял смысл.
В четверг Джонсон подтвердил шведской телекомпании SVT, что его пригласили посетить Анкару, столицу Турции. После заявления Акара в субботу министр подтвердил, что на этот раз визит не состоится. По его словам, решение было принято в пятницу с Акаром на военной базе США Рамштайн, Германия.
По сообщению информационного агентства AFP, целью визита было добиться ратификации членства Швеции в НАТО, которое было заблокировано Турцией.