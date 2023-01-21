ГАЛЕРЕЯ ⟩ В субботу затопленное ледяное поле Соомаа переливалось на солнце

Люди из ближнего и дальнего зарубежья приезжали, чтобы исследовать это чудо природы. На смотровой башне в Латвии был четырехлетний мальчик из Вильянди с дедушкой. Маленького мальчика очень заинтересовал беспилотник в воздухе, и сварливому деду пришлось быть осторожным, чтобы случайно не столкнуть его вниз по лестнице.

Эдгар Каасик приехал из Таммисте под Пярну с женой и ребенком, чтобы насладиться природой на смотровой башне Тырамаа. Молодой человек тоже взял с собой коньки, но тут же провалился под лед у берега и больше не пытался. «Если ночью станет очень холодно, будет приятно покататься здесь в воскресенье», - сказал он.

Были также репортеры из Тюри и Тори. Женщина со смотровой башни Тырамаа выразила желание пойти искупаться, увидев свободную воду, но отказалась от этого, когда увидела, что воды слишком мало. «Я купалась в ноябре, и сейчас не намного холоднее. На солнце было бы здорово».

Затопленные луга у реки Раудна также были во льду. Индрек Хейн, владелец фермы Куусекяара, который живет у этой реки, сказал, что ситуация захватывающая: это уже вторая высокая вода в январе.

«Большая оттепель, начавшаяся после Рождества, завершилась наводнением 5 января, которое за три дня уменьшилось на метр. Я никогда не видел такого за свою долгую жизнь в Куусекяара», - сказал натуралист. «Теперь ночь в среду была довольно ужасной, потому что выпало 15 сантиметров снега с дождем, с карнизов текло и снегу навалило. Разница между двумя большими наводнениями была всего две недели».