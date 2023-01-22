Летели в Таллинн, прилетели обратно во Франкфурт: самолет Lufthansa не доставил пассажиров к месту назначения

Согласно сайту Таллиннского аэропорта, рейс AY 1024 Finnair в Хельсинки, отправление которого запланировано на 18:00, рейс LOT LO 788 в Варшаву на 18:10, рейс Lufthansa LH 883 во Франкфурт на 18:20 и рейс TK 1424 Turkish Airlines в Стамбул, который должен был вылететь в 18:55, были отменены.

Пассажирам, которые должны были прибыть в Таллинн на этих самолетах, пришлось продолжить путешествие: самолет LOT приземлился в Риге, пассажиров Turkish Airlines доставили в Хельсинки, а самолет Lufthansa развернули во Франкфурт, откуда он вылетел несколькими часами ранее. Только Finnair решила вообще отменить рейс и не надеяться на улучшение погодных условий.