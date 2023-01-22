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Вот это нюх! ⟩ Полицейский пес Торан нашел пропавшего юношу за десять минут

rus.postimees.ee
Полицейский пес Торан нашел пропавшего юношу за десять минут
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Полицейский пес Торан.
Полицейский пес Торан. Фото: PPA

Вчера полицейский патруль выехал на поиски в волость Ярва, чтобы найти 16-летнего юношу, который ушел из дома. Полицейский пес Торан, участвовавший в поисках, взял след и нашел подростка менее чем за десять минут.

Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Маргус Калдма сказал, что это не просто удачное совпадение. «При поиске людей очень важно действовать быстро и не терять время. Чем раньше родственники сообщат в полицию об исчезновении человека, тем больше шансов быстро его найти», - сказал Калдма.

Вчера в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что в волости Ярва из дома ушел 16-летний юноша, местонахождение которого неизвестно родственникам и которые беспокоятся о его самочувствии. «Родственники вели себя корректно во всех отношениях, и мы сразу же выслали в район патруль для поиска мальчика и начали планировать поиски, привлекая дополнительные силы. Мы предупредили волонтеров, и из Таллинна приехал кинолог с собакой», - добавил Калдма.

Кинолог полиции Леонид вместе с Тораном начали поиски в 13:00, и собака сразу вышла на след. Менее чем за десять минут собака привела полицию к ближайшему сараю, где находился мальчик. «Мы можем использовать полицейских собак в поисках, если с момента исчезновения человека прошло не так много времени, потому что тогда след еще свеж и больше шансов, что собака быстро подхватит его и приведет к пропавшему человеку», - добавил Калдма.

Скорая проверила юношу, с ним все в порядке.

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