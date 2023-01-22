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Турки отреагировали на сожжение Корана: в Стамбуле сожгли шведский флаг

Турки отреагировали на сожжение Корана: в Стамбуле сожгли шведский флаг
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Протест в Стамбуле.
Протест в Стамбуле. Фото: Emrah Gurel/AP

В субботу в Стамбуле и Анкаре прошли антишведские протесты после того, как датско-шведский ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран на акции протеста у посольства Турции в Стокгольме.

Сотни людей собрались у консульства Швеции в Стамбуле на контрдемонстрацию. На демонстрации подожгли шведский флаг, сообщают шведские СМИ.

Акция протеста также прошла у посольства Швеции в Анкаре, столице Турции.

Демонстранты осудили тот факт, что Швеция не предотвратила деятельность Палудана.

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