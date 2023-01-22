В субботу в Стамбуле и Анкаре прошли антишведские протесты после того, как датско-шведский ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран на акции протеста у посольства Турции в Стокгольме.
Турки отреагировали на сожжение Корана: в Стамбуле сожгли шведский флаг
Турки отреагировали на сожжение Корана: в Стамбуле сожгли шведский флаг
Сотни людей собрались у консульства Швеции в Стамбуле на контрдемонстрацию. На демонстрации подожгли шведский флаг, сообщают шведские СМИ.
Акция протеста также прошла у посольства Швеции в Анкаре, столице Турции.
Демонстранты осудили тот факт, что Швеция не предотвратила деятельность Палудана.