В конце 2022 года в Закон об эстонском флаге внесли изменения. Теперь флаги будут вывешивать 30 января - в День эстонской литературы, в дни проведения всеобщего праздника песни и танца, а также молодежного праздника песни и танца.
В Эстонии появилось два новых дня вывешивания флага
День эстонской литературы будет приурочен к дню рождения Антона Хансена Таммсааре.
«Это очень правильный закон, который поможет развивать и продвигать наш прекрасный родной язык, а также сохранять наши традиции песенных и танцевальных праздников, сохранять Эстонию», - сказал Яак Юске (Социал-демократическая партия), член парламентского комитета по культуре.
«Эстонская литература определенно заслуживает своего дня, и для нее выбрана очень правильная дата - день рождения писателя Антона Хансена Таммсааре. Надеюсь, 30 января следующего года будет много тех, кто поднимет флаг в честь нашей литературы и писателей», - сказал он.
Юске напомнил, что современный эстонский народ родился вместе с певческими праздниками. «На первом певческом празднике в Тарту в 1869 году мы буквально спели себя как современный эстонский народ. Более 30 лет назад мы обрели независимость во время Поющей революции. Это достойная идея отпраздновать большой праздник, на которой собирается народ Эстонии, вместе с вывешиванием флага», - заявил Юске.
Дни вывешивания флага в Эстонии в 2023 году
- 3 января - День памяти сражавшихся в Освободительной войне
- 30 января - День эстонской литературы
- 2 февраля - годовщина подписания Тартуского мирного договора
- 24 февраля - День независимости, годовщина Эстонской Республики
- 14 марта - День родного языка
- 23 апреля - День ветеранов
- 9 мая - День Европы
- 14 мая - День матери (второе воскресенье мая)
- 1 июня - День защиты детей
- 4 июня - День эстонского флага
- 14 июня - День скорби (траурный флаг)
- 23 июня - День победы
- 24 июня - Иванов день
- 30 июня - 2 июля - XIII молодежный праздник песни и танца
- 20 августа - День восстановления независимости
- 1 сентября - День знаний
- 10 сентября (второе воскресенье сентября) - День бабушек и дедушек
- 21 октября (третья суббота октября) - День родственных народов
- 12 ноября (второе воскресенье ноября) - День отца