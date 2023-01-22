В Эстонии появилось два новых дня вывешивания флага

День эстонской литературы будет приурочен к дню рождения Антона Хансена Таммсааре.

«Это очень правильный закон, который поможет развивать и продвигать наш прекрасный родной язык, а также сохранять наши традиции песенных и танцевальных праздников, сохранять Эстонию», - сказал Яак Юске (Социал-демократическая партия), член парламентского комитета по культуре.

«Эстонская литература определенно заслуживает своего дня, и для нее выбрана очень правильная дата - день рождения писателя Антона Хансена Таммсааре. Надеюсь, 30 января следующего года будет много тех, кто поднимет флаг в честь нашей литературы и писателей», - сказал он.

Юске напомнил, что современный эстонский народ родился вместе с певческими праздниками. «На первом певческом празднике в Тарту в 1869 году мы буквально спели себя как современный эстонский народ. Более 30 лет назад мы обрели независимость во время Поющей революции. Это достойная идея отпраздновать большой праздник, на которой собирается народ Эстонии, вместе с вывешиванием флага», - заявил Юске.