Юку-Калле Райд: Путин возрождает советскую классику, обвиняя Европу в фашизме

18 января в Санкт-Петербурге отмечается 80 лет со дня прорыва ленинградской блокады. В Петербург, естественно, поспешил и президент России Владимир Путин, который провел неожиданную и довольно абсурдную для любого мало-мальски знающего историю человека параллель между блокадой Ленинграда и нападением на Украину. Но там много чего интересного произошло, о чем стоит упомянуть.

Путин ведет войну, чтобы положить конец войне?

На встрече с ветеранами-блокадниками Путин сказал: «Боевые действия на Донбассе продолжаются с 2014 года. Всё, что мы делаем сегодня, в том числе в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну. Вот в чём смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают».

Иными словами: Путин ведет войну в Украине, чтобы прекратить войну. Если раньше президент России постоянно призывал своих подчиненных уметь отличать одно от другого, повторяя «мухи отдельно, котлеты отдельно», то теперь у него у самого в одной тарелке оказались и мухи, и котлеты.

Путин метался по Питеру и возлагал цветы у всевозможных связанных с блокадой памятников, но к этой рутине добавились и новые нотки.

Во Второй мировой войне виноват весь западный мир

Что-то изменилось в привычной российской риторике – и уж точно не в сторону дружелюбия. Цитирую: