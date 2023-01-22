Махровый советский образ мышления Владимира Путина позволяет сваливать в кучу все, что приходит ему в голову, даже если на выходе получается нечто неудобоваримое. Блокаду Ленинграда и войну в Украине можно сравнивать только с позиции Украины, считает Юку-Калле Райд. Теперь Путин дал понять, что в блокаде Ленинграда виновата вся Европа.
Юку-Калле Райд: Путин возрождает советскую классику, обвиняя Европу в фашизме
18 января в Санкт-Петербурге отмечается 80 лет со дня прорыва ленинградской блокады. В Петербург, естественно, поспешил и президент России Владимир Путин, который провел неожиданную и довольно абсурдную для любого мало-мальски знающего историю человека параллель между блокадой Ленинграда и нападением на Украину. Но там много чего интересного произошло, о чем стоит упомянуть.
Путин ведет войну, чтобы положить конец войне?
На встрече с ветеранами-блокадниками Путин сказал: «Боевые действия на Донбассе продолжаются с 2014 года. Всё, что мы делаем сегодня, в том числе в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну. Вот в чём смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают».
Иными словами: Путин ведет войну в Украине, чтобы прекратить войну. Если раньше президент России постоянно призывал своих подчиненных уметь отличать одно от другого, повторяя «мухи отдельно, котлеты отдельно», то теперь у него у самого в одной тарелке оказались и мухи, и котлеты.
Путин метался по Питеру и возлагал цветы у всевозможных связанных с блокадой памятников, но к этой рутине добавились и новые нотки.
Во Второй мировой войне виноват весь западный мир
Что-то изменилось в привычной российской риторике – и уж точно не в сторону дружелюбия. Цитирую:
«Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих стран, во всяком случае», – сообщил Путин.
Понятно, что с чем-то подобным рано или поздно Путину пришлось бы выйти из шкафа – объяснить россиянам, что виноваты во всем европейские страны.
До сих пор Россия достаточно уверенно (по крайней мере, официально) обвиняла во Второй мировой войне, в том числе и в блокаде Ленинграда, «немецких фашистов», но новая риторика президента косвенно обвиняет «все страны Европы».
Понятно, что с чем-то подобным рано или поздно Путину пришлось бы выйти из шкафа – России нужно объяснить россиянам, что в нынешней ситуации в роли врага выступает не только Украина или США, но и «другие европейские страны». В этой риторике нет места «хорошим» и «плохим» западным странам, потому что все, что исходит от Запада, в любом случае плохо и насквозь прогнило.
Причиной такого количества жертв блокады стала сама сталинская Россия
Блокада Ленинграда, безусловно, один из самых трагичных эпизодов Второй мировой войны. В осажденном немецкими войсками городе погибло около миллиона человек.
Но это одна сторона вопроса: сталинский Советский Союз не был заинтересован в эвакуации людей и оставил их там в ловушке. В городе процветала преступность, царила неописуемая нищета и встречались случаи каннибализма.
Однако то, что власти бросили своих, позволило превратить Ленинград в пропагандистский «город-герой».
Странность тут в том, что если Путин осаждает Украину и сравнивает войну там с блокадой Ленинграда, то себе он отводит роль «немецкого фашиста». Видимо, если Путин, впадая в раж, что-то говорит, то не имеет никакого значения, насколько это вообще логично. Поиск логики в тезисах российской власти никогда особого смысла не имел.
Путин – ярый фанатик Советского Союза
На посвященном блокаде Ленинграда мероприятии российский президент еще раз показал, что он является большим поклонником Советского Союза и его наследия. В Советском Союзе человеческая жизнь ничего не стоила, как и жизни сотен тысяч граждан в период Второй мировой войны. Вместо этого фабриковались сотни и тысячи историй о героях, правду в которых надо искать с лупой.
Большинство героических эпизодов просто выдуманы, будь то пионеры-герои или товарищ Евгений Никонов, которого в Таллинне якобы подожгли и убили немцы, но который годы спустя несколько обескураженный появился на собственной могиле. Вполне обычные вещи. В оставшиеся «документы» сгинувших в боях людей вписали придуманные героические эпосы.
Если раньше президент России любил повторять «мухи отдельно, котлеты отдельно», то теперь у него у самого в одной тарелке оказались и мухи, и котлеты.
А сейчас Путин объявил в Петербурге, что следует обсудить возвращение в списки обязательной школьной литературы таких «советских классиков», как Константин Смирнов, Александр Фадеев и Николай Островский.
Путин обещал поговорить на эту тему с министром образования, восстановив произведения советских классиков на почетном месте, добавив: «Они сформировали социальное, историческое сознание целых поколений».
Причем, так оно и есть.
Именно эти произведения можно считать самым натуральным средством промывки мозгов.