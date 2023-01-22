«Тогда без суда можно будет к стенке ставить!»: советская риторика возвращается в российский телеэфир

У Киселева несколько повзрослевшая Красная шапочка вдохновенно играет роль матери-Родины, глубоко оскорбленной выходкой артиста Смольянинова, используя весь небогатый, но доступный ей арсенал изобразительно-выразительных средств: закатывание глаз, голосовые модуляции, гримасы отвращения, мхатовские паузы.

«Я могу сказать: это тошнотворно! Вот когда ты смотришь на человека и думаешь: господи, ведь актер, который играет умного человека…. Он же не может быть как человек туп, глуп, жаден, подл.

Может быть. Но я не хочу в это верить. Я хочу, чтобы киногерой совпадал с этим образом. Но страшная судьба ведь всегда у предателей. А пока их приняли и переманили, пока они орут и плюются - их как клоунов за шкирку выставляют. У каждой войны, у любой проблемы есть начало и конец - и все равно всегда, сколько бы это ни длилось, будет стол переговоров, и всё равно наступит мир. И вот тогда это отребье - оно не будет никому нужно, о нем не вспомнят, и самое страшное для человека - не война, а забвение».

Киселев подхватывает слова коллеги и пророчит забвение так же и тем мастерам российской эстрады, которые позволяют себе откликаться на укро-нацистские «кричалки», - Максиму Галкину, Валерию Меладзе (фрагменты их выступлений воспроизводятся).