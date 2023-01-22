Один день, три аварии, шесть пострадавших: что творилось на дорогах в субботу

Первая авария произошла в 13:44 в Ляэне-Харьмаа на 12-м километре дороги Харью-Ристи – Ригулди теэ, где 43-летняя женщина съехала с дороги на Ford Focus. Скорая помощь доставила водителя в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вторая авария произошла в 17:05 на трассе Куйвасту-Курессааре в Мухумаа, где 49-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Golf свернула на встречную п иолосу столкнулась с автомобилем той же марки, которым управлял 27-летний мужчина. В обоих автомобилях были пассажиры - в первом 47-летний мужчина, во втором - 26-летний мужчина. Все четверо были доставлены скорой помощью в Курессаарескую больницу.