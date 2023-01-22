Кто придумал, что Донбасс – это «русский мир»? И как в регионе раскручивали сепаратистские идеи

Характерно, кстати, что ультраправая украинская партия «Свобода» побеждала на выборах в Верховную раду только при власти «регионала» Виктора Януковича. И британский политолог Тарас Кузьо предполагает, что Партия регионов намеренно не препятствовала раскрутке ультраправых в стране - даже способствовала ей, чтобы на президентских выборах 2015 года умеренный Янукович выглядел альтернативой «фашистам» и потому привлекательным кандидатом. Выборы эти, впрочем, не состоялись из-за Евромайдана 2013–2014 годов - режим Януковича рухнул, а президентом Украины стал Петр Порошенко.

Типичным примером запугивания донбасского населения угрозой украинского национализма стала символическая акция луганских «регионалов», установивших в Луганске памятник «жертвам ОУН - УПА» - на открытии в качестве гостя из России присутствовал все тот же Константин Затулин. А в Луганске действовал передвижной Музей жертв «оранжевой революции». В нем собрали около 2,5 тысячи экспонатов вроде фигурки бывшего президента США Джорджа Буша и карикатуры на Виктора Ющенко. Само собой, без символики Партии регионов тоже не обошлось.

Все эти акции закрепляли в сознании местного населения образ «врагов Донбасса» - западноукраинского националиста, киевского прозападного либерала-«оранжиста», борца за права ЛГБТ, которые самим своим существованием угрожают традиционному образу жизни Донбасса, его советской ностальгии. И к началу 2014 года почва для массовых сепаратистских выступлений в Донбассе была хорошо удобрена.