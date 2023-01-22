В Эстонии ежегодно выбираются представители местной флоры и фауны, знакомство с которыми повышает общую экологическую осведомленность людей, а также помогает получить новые знания о конкртеных видах. Птицей 2023 года стала морянка, рыбой - обыкновенный сиг, а деревом - сосна. Но также есть еще и гриб, бабочка и орхидея года.
Для подписчиков
Разнообразие эстонской природы: названы рыба, дерево, гриб и птица года
Разнообразие эстонской природы: названы рыба, дерево, гриб и птица года
Ежегодно выбираемые представители флоры и фауны Эстонии помогут представить разнообразие нашей природы и через отдельные виды подчеркнуть необходимость сохранения природы, подтвердила специалист по экологической осведомленности в отделе экологического образования Департамента окружающей среды Хелен Кивисильд.