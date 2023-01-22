Разнообразие эстонской природы: названы рыба, дерево, гриб и птица года

«Такая кампания также поможет привлечь добровольцев к наблюдению за природой и пополнить базы данных новой информацией», - добавила она. По словам Кивисильд, экологические ассоциации, выбранные зелеными деятелями года, более подробно представят виды на своих сайтах, и там каждый сможет найти подходящий для себя способ поучаствовать в жизни обитателей морей и лесов Эстонии. Будь то ночь природы, конкурс рисунков, конкурс стихов или что-то еще.