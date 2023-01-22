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Разнообразие эстонской природы: названы рыба, дерево, гриб и птица года

Маргус Мартин
, журналист
Разнообразие эстонской природы: названы рыба, дерево, гриб и птица года
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В 2023 году птицей года выбрана морянка.
В 2023 году птицей года выбрана морянка. Фото: Shutterstock

В Эстонии ежегодно выбираются представители местной флоры и фауны, знакомство с которыми повышает общую экологическую осведомленность людей, а также помогает получить новые знания о конкртеных видах. Птицей 2023 года стала морянка, рыбой - обыкновенный сиг, а деревом - сосна. Но также есть еще и гриб, бабочка и орхидея года. 

Ежегодно выбираемые представители флоры и фауны Эстонии помогут представить разнообразие нашей природы и через отдельные виды подчеркнуть необходимость сохранения природы, подтвердила специалист по экологической осведомленности в отделе экологического образования Департамента окружающей среды Хелен Кивисильд.

«Такая кампания также поможет привлечь добровольцев к наблюдению за природой и пополнить базы данных новой информацией», - добавила она. По словам Кивисильд, экологические ассоциации, выбранные зелеными деятелями года, более подробно представят виды на своих сайтах, и там каждый сможет найти подходящий для себя способ поучаствовать в жизни обитателей морей и лесов Эстонии. Будь то ночь природы, конкурс рисунков, конкурс стихов или что-то еще.

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