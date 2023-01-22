Финны возмущены: почему наши огурцы стоят в Эстонии в два раза дешевле?

В Польше рынок Auchan предлагает импортные огурцы смешанным лотом, где цена на огурцы из Греции, Испании и Финляндии составляет всего 62 цента за штуку. В Хельсинки за местный огурец среднего размера нужно заплатить около 1,75 евро, пишет Ilta-Sanomat.

В соцсетях северных соседей такое ценообразование вызвало много споров: почему до сих пор при вывозе за границу цена на финские огурцы зашкаливает? По словам производителей огурцов, это пока маргинальное явление.

В местных магазинах Prisma в Финляндии килограмм финских огурцов продается за 4,99 евро, в эстонских же - за 1.99 евро. Крупнейший производитель и экспортер тепличных огурцов в Финляндии Siggpac Närpöst, чьи огурцы также продаются в Польше, на вопросы журналистов не ответил.

Однако у Вели-Матти Пухакка, руководителя продуктовой группы SOK, в группу которой также входит Prisma, есть объяснение эстонским ценам. «Огурцы, которые мы продаем в Эстонии, кривые, - заявил он. - В ходе открытого обсуждения огурцы второго сорта сравнивались с огурцами первого сорта. Это как сравнивать яблоки и груши».

По его словам, аналогичный продукт также продается в крупнейшей в финской Prisma по цене 1,79 евро за килограмм. «Это вторичный продукт, ведь огурцы имеют особую форму. Это побочные продукты производства огурцов, поэтому данная продукция не получила широкого распространения», - сказал Пухакк.