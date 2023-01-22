В Хельсинской Prisma местные финкие огурцы стоят 5 евро за килограмм, а в таллиннской - 1,99 евро. В смешанных партиях с разными импортными огурцами на польском рынке финские огурцы можно купить даже в три раза дешевле.
Финны возмущены: почему наши огурцы стоят в Эстонии в два раза дешевле?
В Польше рынок Auchan предлагает импортные огурцы смешанным лотом, где цена на огурцы из Греции, Испании и Финляндии составляет всего 62 цента за штуку. В Хельсинки за местный огурец среднего размера нужно заплатить около 1,75 евро, пишет Ilta-Sanomat.
В соцсетях северных соседей такое ценообразование вызвало много споров: почему до сих пор при вывозе за границу цена на финские огурцы зашкаливает? По словам производителей огурцов, это пока маргинальное явление.
В местных магазинах Prisma в Финляндии килограмм финских огурцов продается за 4,99 евро, в эстонских же - за 1.99 евро. Крупнейший производитель и экспортер тепличных огурцов в Финляндии Siggpac Närpöst, чьи огурцы также продаются в Польше, на вопросы журналистов не ответил.
Однако у Вели-Матти Пухакка, руководителя продуктовой группы SOK, в группу которой также входит Prisma, есть объяснение эстонским ценам. «Огурцы, которые мы продаем в Эстонии, кривые, - заявил он. - В ходе открытого обсуждения огурцы второго сорта сравнивались с огурцами первого сорта. Это как сравнивать яблоки и груши».
По его словам, аналогичный продукт также продается в крупнейшей в финской Prisma по цене 1,79 евро за килограмм. «Это вторичный продукт, ведь огурцы имеют особую форму. Это побочные продукты производства огурцов, поэтому данная продукция не получила широкого распространения», - сказал Пухакк.
Пухакка подчеркивает, что эстонские магазины Prisma закупают огурцы самостоятельно, потому что они не находятся под управлением финской сети.
В последние годы потребление огурцов финнами составляет около десяти килограммов на человека в год, что в несколько раз выше, чем в других скандинавских странах. По словам руководителя Финской садоводческой ассоциации Ниины Кангас, внутренние цены на финские огурцы сейчас находятся на обычном зимнем уровне. Экспорт огурцов из Финляндии невелик по сравнению с внутренним потреблением.
«В экспорте речь идет об очень небольших объемах по отношению к общему объему производства, - сказала Кангас. - В общей сложности в 2021 году в Финляндии было выращено 53 миллиона килограммов огурцов, из которых около одного миллиона килограммов было экспортировано за границу».
По словам Кангас, любимым овощем финнов стал огурец. В частности, увеличился спрос на отечественные огурцы. «Фермеры тоже умеют выращивать огурцы. У нас рекордный урожай в тепличном хозяйстве», - добавила она.