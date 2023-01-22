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В результате стрельбы под Лос-Анджелесом погибли девять человек

rus.postimees.ee
В результате стрельбы под Лос-Анджелесом погибли девять человек
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Полиция США. Иллюстративное фото
Полиция США. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В субботу в результате массовой стрельбы в Монтерей-Парке погибли девять человек. Инцидент произошел поздно вечером после празднования Китайского Нового года, где собрались тысячи людей, сообщает информационное агенство AP.

По словам шерифа Лос-Анджелеского округа, стрелявший - мужчина. 

Официальные лица не предоставляли никакой информации о стрельбе.

Монтерей-Парк - это город с населением около 60 000 человек с большим азиатским населением, расположенный примерно в 10 милях (16 км) от центра Лос-Анджелеса. Владелец ресторана Clam House, расположенного через дорогу от того места, где произошла стрельба, рассказал Los Angles Times, что трое человек ворвались в его заведение и приказали ему запереть дверь.

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