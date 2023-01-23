В студии Postimees Томас Ермалавичус: при каких условиях Германия согласится поставлять свои танки Украине?

- Очень многие эксперты говорили о том, что смена министра обороны Германии перед встрече в Рамштайне может быть верным признаком, что Германия изменила свою позицию по поставкам танков Киеву, но пока этого все-таки не произошло. Что мешает Олафу Шольцу зажечь зеленый свет поставкам в той ситуации, когда почти все союзники Германии по НАТО, этого, кажется, ждут?

- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил журналистам, что хотя договоренности о поставке немецких «Леопардов» по-прежнему нет, Киеву все же удалось договориться об обучении танкистов ВСУ эксплуатации этих танков. Где именно украинские танкисты будут осваивать «Леопарды», Резников не уточнил. Подобные танки состоят на вооружении многих европейских стран. Можно ли предполагать, что раз уж начинается такое обучение, то, по крайней мере, какое-то кулуарное обещание по срокам начала поставок Германией Украине все-таки было дано?

- На минувших выходных Россия провела учения ПВО под Москвой. За пару дней до этого на крыше здания министерства в центре Москвы появились зенитные комплексы «Панцирь-С1». О чем говорят эти шаги? Российское военное и политическое руководство действительно очень боится украинских атак в Москве, например, с использованием дронов, или же эти меры, которые никак не камуфлируются, скорее призваны усилить восприятие российским населением Украины как коварного врага, которое, возможно, стало ослабевать? В большей степени эти меры имеют военный или же пропагандистский характер?