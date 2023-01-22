Журналисты обвиняют Минобороны Украины в махинациях с закупками продуктов для ВСУ

Согласно расследованию ZN.ua, Минобороны Украины закупает продукты питания для военных по ценам, в два-три раза превышающим цены продуктовых магазинов Киева, что указывает на возможную коррупционную схему.

К примеру, в журналистском расследовании указали, что Минобороны закупает яйца по 17 гривен за штуку при розничной цене в сети магазинов «Сильпо» в Киеве 7 гривен, картофель - по 22 гривны за килограмм вместо 8-9 гривен. Журналисты сослались на договор об организации питания военнослужащих в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, который оборонное ведомство заключило 23 декабря 2022 года с ООО «Актив компани». Уставной капитал этой фирмы - 1000 гривен, тогда как сумма контракта превышает 13 млрд гривен, отметили журналисты.

Минобороны отрицает, что покупает продукты для солдат по завышенным ценам. Министерство заявляет, что сообщение СМИ свидетельствует о признаках преднамеренной манипуляции и искажения фактов, но не приводит дополнительных подробностей.

Закупку продовольствия для вооруженных сил по завышенным ценам Минобороны Украины отрицает.

«Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», - говорится в комментарии Минобороны Украины, выложенном на странице ведомства в Facebook в воскресенье, 22 января.