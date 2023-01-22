Зеленое топливо из отходов: министр окружающей среды и еврокомиссар посетили необычный завод в Маарду

«Технология, используемая на газовом заводе Ecobio, уникальна во всей Северной и Восточной Европе, поскольку нам удалось решить самую большую проблему сортировки биоотходов - мы привезли в Эстонию оборудование, которое удаляет пакеты или другую неправильно рассортированную упаковку от биоотходов непосредственно перед процессом переработки. Визит высокопоставленных чиновников в современный биогазовый завод может дать значительный импульс развитию более ответственного сбора и переработки биоотходов, все больше подчеркивая необходимость как сортировки отходов, так и производства экологически чистых видов топлива», - сказал руководитель по развитию EKT Ecobio Калле Гренц.

По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, переработка биоотходов играет важную роль в сокращении выбросов парниковых газов и замедлении изменения климата. «Почти половина отходов, образующихся в европейских домах - это биологические отходы, и мы должны уметь ценить ценный ресурс - это часть экономики замкнутого цикла. У Эстонии есть возможность стать примером для других стран в сборе и переработке биоотходов, но для этого мы также должны приложить усилия, чтобы научиться собирать пищевые отходы отдельно от другого мусора», - сказал Каллас.

Биогазовый завод EKT Ecobio Maardu уникален тем, что для производства газа используютсябиоразлагаемые бытовые отходы. На завод в Маарду поступают пищевые отходы из волостей Харью, Тарту, Тартуского уезда, Вильянди, Рапламаа, Пылвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа.