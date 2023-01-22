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Неизвестно, что будет дальше: Нидерланды планируют закрыть крупнейшее месторождение газа в Европе

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Неизвестно, что будет дальше: Нидерланды планируют закрыть крупнейшее месторождение газа в Европе
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Гронингенский газовый завод в Нидерландах.
Гронингенский газовый завод в Нидерландах. Фото: Michael Kooren

Из соображений безопасности Нидерланды планируют в этом году закрыть крупнейшее европейское месторождение газа, сообщает Financial Times.

Издание, ссылаясь на должностных лиц, утверждает, что правительство Нидерландов планирует закрыть сейсмически опасное месторождение газа в Гронингене до 1 октября, но следит за тем, чтобы в Европе было достаточно газа и после окончания этой зимы.

По словам министра горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Уилбриф, в случае необходимости газ в Гронингене может добываться до октября 2024 года.

Газовое поле, расположенное в северо-восточном регионе Нидерландов недалеко от границы Германии, производит только часть своего потенциала. Однако производство продолжалось, поскольку прошлым летом на правительство оказывал давление значительный дефицит газа в Европе, вызванный вторжением России в Украину.

Месторождение в Гронингене является основным поставщиком газа в Европу, начиная с 1963 года. Даже спустя полвека, в запасе все еще находится около 450 миллиардов кубометров газа стоимостью около триллиона долларов.

 

 

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