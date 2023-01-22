Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что если США и страны НАТО поставят Украине наступательное вооружение, которое будет использовано для «захвата» территорий, то Россия примет ответные меры с «использованием более мощного оружия».
Спикер госдумы РФ заявил, что поставки вооружений Киеву приведут к «страшной войне, которая уничтожит западные страны»
«Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом, - пригрозил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. - Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны.»
«Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», - заявил он.
Это не первый случай, когда официальные представители России угрожали Западным странам войной. Ранее бывший президент России Дмитрий Медведев заявлял: «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».