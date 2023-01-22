Какие санкции? Россияне по-прежнему скупают эстонскую недвижимость

Интерес жителей Российской Федерации к эстонской недвижимости не исчез, даже наоборот. По данным Земельного департамента, в 2022 году жители России приобретали у нас недвижимость 304 раза на общую сумму 4 882 571 евро.

По сравнению с 2001 годом, покупки недвижимости россиянами в Эстонии в прошлом году были даже на 44 процента выше.

За десять лет самый скромны был 2020 год, когда сделок с недвижимостью с резидентами России было всего 139. В целом количество сделок оставалось в среднем между 250 и 350 на протяжении многих лет. Большинство сделок было заключено в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.